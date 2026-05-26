Водителям напомнили, где запрещено парковать автомобиль

Правила дорожного движения разрешают парковку только там, где она не запрещена знаками, разметкой и не мешает другим участникам движения. Перед остановкой необходимо обращать внимание на дорожные указатели и дополнительные таблички.

Остановка — это прекращение движения на срок до пяти минут либо дольше, если идет посадка или высадка пассажиров, загрузка или разгрузка. Стоянкой считается остановка более пяти минут без этих действий.

Парковаться можно в местах, обозначенных знаком «Парковка (P)», на обочинах и у края проезжей части при отсутствии запретов, во дворах — если автомобиль не перекрывает проезд спецтехнике. Разрешена стоянка на платных парковках и в зонах временной стоянки в установленные часы.

Запрещено оставлять машину у выездов, на газонах, детских и спортивных площадках, а также в начале зоны желтой разметки даже при минимальном заезде. Автомобиль не должен мешать движению и создавать препятствия другим транспортным средствам.

