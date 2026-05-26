В Можайском округе прозвенел последний звонок

Последний звонок прозвенел для выпускников 9-х и 11-го классов школы поселка Гидроузел в Можайском округе. Торжественная линейка прошла с участием педагогов, родителей и представителей администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная линейка собрала выпускников, педагогов и родителей во дворе школы поселка Гидроузел. По традиции в этот день подвели символическую статистику: за 11 лет учебы ребята услышали около 4,5 тысячи звонков. Ведущие праздника отметили, что каждый из них был особенным — один звал на первый урок, другой приглашал к любимому учителю, третий выручал в волнительный момент у доски.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. Мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.