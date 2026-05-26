В Реутове для 400 выпускников прозвенели последние звонки

Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, состоялись во вторник во всех образовательных учреждениях Реутова. Для выпускников 11-х классов этот день стал символическим завершением школьной жизни.

Во втором корпусе школы №10 в числе почетных гостей присутствовали глава Реутова Алексей Ковязин, заместитель главы Оксана Рогачева-Маслова и депутаты городского совета.

«Помните, что вы — будущее нашего города Реутова, нашего Подмосковья, всей страны. Не бойтесь ставить амбициозные цели. Верьте в себя, цените полученные знания, будьте честными и смелыми. Где бы вы ни оказались, какие бы высоты ни покорили, знайте: здесь вас всегда ждут, всегда помнят и всегда вами гордятся. Пусть последний звонок станет для вас стартом к новым победам», — обратился к выпускникам Алексей Ковязин.

Среди выпускников этого года — победители олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. Многие уже выбрали будущую профессию и готовятся к поступлению в вузы. Учащиеся профильных классов показали высокие результаты в научно-исследовательской деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.