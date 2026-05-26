«С ужасом слышу»: Лукашенко о возможной потере суверенитета Молдовы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Молдовы с необычно эмоциональным призывом. Он заявил, что хочет по-дружески услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости этой страны, сообщает «Пул Первого» .

Поводом для беспокойства стали сообщения из разных источников о том, что Молдова якобы готова стать частью другого государства.

Лукашенко признался, что относится к Молдове с большой симпатией и даже назвал себя человеком, влюбленным в эту страну. Поэтому, по его словам, он с ужасом воспринимает любые разговоры о возможной потере независимости республики. Белорусский лидер подчеркнул, что не хочет произносить банальные фразы о том, что суверенитет дорого стоит и является главным для любой нации.

Вместо этого он напрямую обратился к молдавскому руководству и сторонникам нынешней власти с просьбой — ни в коем случае не допустить уничтожения Молдовы как государства. Лукашенко назвал республику цветущей и прекрасной, пусть и небольшой по размерам страной, которая заслуживает сохранения своей самостоятельности.

