Воробьев рассказал, как в Подмосковье помогают участникам СВО и их семьям

На заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ЦФО в Подмосковье губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, какую поддержку участникам и ветеранам СВО, а также их семьям предоставляет Московская область, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По его словам, в каждом субъекте власти стараются делать все, чтобы те, кто вернулся из зоны боевых действий, получил инвалидность, а также их семьи почувствовали заботу и внимание. Так, в Подмосковье услуги для участников СВО переводят в цифру.

«Нам удалось перевести в цифру то, что связано с бумагами, справками, выписками. Люди могут получать услуги, не выходя из дома или в любом из МФЦ. А благодаря решению министра обороны в наших многофункциональных центрах можно подавать заявления и на услуги Военно-социального центра Минобороны — выплаты мобилизованным, выплаты за ранение, компенсации инвалидам. Это очень чувствительная тема для каждой семьи», — подчеркнул губернатор.

Особую благодарность Воробьев выразил президенту России Владимиру Путину за создание Фонда «Защитники Отечества», который помогает решать самые разные вопросы.

