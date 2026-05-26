18:40

Деревопад в Петербурге: пострадали сразу три иномарки

В Санкт-Петербурге на улице Наличной деревья рухнули прямо на припаркованные иномарки. Одна из них получила серьезные повреждения, сообщает «Фонтанка» .

Ствол приземлился на капот Nissan. Больше всего досталось автомобилю Mazda. Дерево разбило заднее стекло и помяло машину.

До этого дерево рухнуло на дом на улице Комсомола, оно порвало провода.

Ранее дерево упало на 17-летнюю девочку на городском пляже в Чайковском Пермского края. Она не выжила.

