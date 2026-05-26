Деревопад в Петербурге: пострадали сразу три иномарки
В Санкт-Петербурге на улице Наличной деревья рухнули прямо на припаркованные иномарки. Одна из них получила серьезные повреждения, сообщает «Фонтанка».
Ствол приземлился на капот Nissan. Больше всего досталось автомобилю Mazda. Дерево разбило заднее стекло и помяло машину.
До этого дерево рухнуло на дом на улице Комсомола, оно порвало провода.
Ранее дерево упало на 17-летнюю девочку на городском пляже в Чайковском Пермского края. Она не выжила.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.