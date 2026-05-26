сегодня в 16:59

Дерево убило 17-летнюю девочку на пляже в Пермском крае

Дерево упало на 17-летнюю девочку на городском пляже в Чайковском Пермского края. Несовершеннолетняя не выжила, сообщает SHOT .

Трагедия произошла на берегу реки Сайгатка. По словам очевидцев, девочка проходила мимо дерева, когда ветер внезапно повалил ствол. Он упал и придавил ребенка.

Во вторник в Пермском крае бушует сильный ветер. Порывы достигают 22 метров в секунду. Стихия ломает деревья.

Некоторые пользователи в комментариях написали, что ураган налетел стремительно. Прохожие не успевали прятаться.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.