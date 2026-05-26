Певица МакSим рассказала, как узнала о травме челюсти после комы

Певица МакSим вспомнила, как после двухмесячной комы из-за коронавируса узнала о повреждении челюсти. Об этом артистка рассказала в эфире шоу Басты, сообщает «Царьград» .

МакSим провела почти два месяца в коматозном состоянии после тяжелого течения коронавирусной инфекции. О восстановлении артистка рассказала в программе Басты «Вопрос ребром».

По словам певицы, впервые увидев себя в зеркале после выхода из комы, она заметила изменения во внешности и испугалась.

«Я говорю: „А что у меня с челюстью?“» — поделилась певица.

Артистка рассказала, что врач объяснил ей причину травмы. По его словам, челюсть повредили во время экстренного извлечения трубок и шлангов при реанимации. Медик уточнил, что в подобных ситуациях счет идет на секунды, поэтому нередко страдают ребра и грудная клетка.

Как отметила МакSим, врач добавил в шутку, что в ее случае удалось избежать более серьезных последствий.

