В Петербурге хирурги вылечили молодой маме сфинктеры после 5 лет мучений

В Санкт-Петербурге врачи больницы помогли молодой матери вернуться к полноценной жизни после пяти лет тяжелых физических и психологических мучений, а также хождения в подгузниках. Осложнения начались после родов, когда девушке повредили сфинктеры, и она не могла сдерживать газы, испражнения, сообщает Mash .

Во время родов хирургам пришлось прибегнуть к эпизиотомии (хирургическому надрезу промежности). Во время манипуляции у пациентки были повреждены сфинктеры. Это привело к деликатной патологии — недержанию газов и содержимого кишечника.

Пять лет женщина была вынуждена постоянно использовать подгузники. Несмотря на ежедневный колоссальный дискомфорт, она продолжала воспитывать ребенка, заниматься бытом и ходить на работу. Однако из-за сильного чувства стыда скрывала свою проблему даже от самых близких людей и не решалась пойти к врачам.

Спустя пять лет жительница Петербурга все же обратилась за помощью и попала на прием к колопроктологу. Хирурги провели успешную операцию по восстановлению поврежденных сфинктеров, которая заняла всего около 30 минут.

