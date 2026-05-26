«Больной извращенец»: мужчина жестоко избил бывшую девушку в Петербурге

Пострадавшая рассказала в соцсетях, что 20 мая мужчина напал на нее во дворе дома в Санкт-Петербурге. Неадекват избил девушку и выбил стекло в ее машине. По словам пострадавшей, обращение в полицию не дало результатов. Также она уточнила, что шесть лет назад у них была «интрижка».

«Знаю, что он склонен к насилию, угрозам и агрессии» — написала девушка в соцсетях. Она также попросила других жертв мужчины связаться с ней.

После этого в комментариях к посту другая пользовательница написала, что общалась с этим же мужчиной на сайте знакомств. В ходе диалога он озвучил ей свои извращенные фантазии, а потом прямо предложил встретиться и заняться сексом.

После отказа мужчина не унимался и «начал устраивать истерики». Также женщина выяснила, что у него есть жена и дети. После этого он заблокировал ее.

Еще одна девушка написала, что тоже была знакома с данным мужчиной. Она назвала его «больным извращенцем и изменщиком».

