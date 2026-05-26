Смертная казнь за багаж: британский рэпер подбросил россиянке 17 кг наркотиков

Британский дрилл- и грайм-исполнитель Big Tobz (Олуватобилоба Айеола) оказался в центре международного скандала, связанного с контрабандой наркотиков в особо крупном размере. Он, предположительно, подбросил россиянке чемодан с 17 килограммами наркотиков в Объединенных Арабских Эмиратах, которой грозит смертная казнь, сообщает Mash .

Музыканта нигерийского происхождения, который также известен как поп-боксер тяжелой весовой категории в промоушене Misfits Boxing и актер хоррора «Бэмби: Лесной кошмар», задержали в ОАЭ. Вместе с ним под стражу попала туристка из Ивановской области Карина. Ей по местным законам за перевозку наркотиков грозит смертная казнь.

Россиянка утверждает, что артист подставил ее. Он якобы тайно оформил на ее имя свой багаж с запрещенными веществами.

Карина и британский рэпер познакомились во время отдыха в Таиланде. По словам девушки, перед вылетом Айеола обменял два своих чемодана на груз приятеля. Мужчина заверил спутницу, что внутри находится тяжелое оборудование для дайвинга.

Вскоре после этого друг музыканта улетел в ином направлении.

Россиянка призналась в переписке с подругой, что эта ситуация изначально вызвала у нее сильную тревогу. Опасения подтвердились во время пересадки в аэропорту Дубая. При досмотре багажа, оформленного на Карину, сотрудники таможни обнаружили 17 кг марихуаны.

Первоначально Big Tobz попытался переложить всю ответственность за провоз контрабанды на российскую туристку. На время разбирательства полиция Дубая отпустила артиста под подписку о невыезде. Однако после показаний россиянки рэпер был повторно задержан правоохранительными органами.

Карина настаивает на проведении совместной с музыкантом проверки на детекторе лжи, чтобы доказать свою полную непричастность к перевозке наркотиков. Родители арестованной девушки запросили записи с камер видеонаблюдения из аэропорта вылета, а также проведение дактилоскопической экспертизы для проверки отпечатков пальцев на чемодане.

Тем временем в Великобритании общественность и медиа активно обсуждают арест Big Tobz. Соотечественники не спешат оправдывать музыканта, подчеркивая, что он должен был полностью осознавать тяжесть последствий подобных действий.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.