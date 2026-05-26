Joi AI разыскивает 10 человек для экспериментов в мастурбации за 2 тыс долларов

ИИ-стартап Joi Al опубликовал объявление о том, что проводит набор команды из 10 человек, которая будет работать в качестве консультантов по мастурбации. Сотрудникам предстоит тестировать продукты на протяжении четырех недель для сервиса Daily Guided Masturbation, сообщает Binance Square .

Все участники, которые завершат тестирования, в финале получат по 2 тыс. долларов. В пересчете на российские деньги по актуальному курсу на 26 мая 2026 года это примерно 143 340 рублей.

В объявлении сказано, что консультантами по мастурбации смогут стать лица, достигшие совершеннолетнего возраста и старше. Жить потенциальные сотрудники должны на территории США или в Британии.

Уточняется, что все участники необычного эксперимента должны будут предоставить стартапу письменный отзыв с заполнением анкеты. Полученные данные помогут специалистам оценить продукт. Других подробностей о предстоящей работе не приводится.

