В Петербурге работницу УК уволили за принт «Специалист по общению с д********»

В петербургском жилом комплексе «Новая Охта» разразился скандал вокруг сотрудницы управляющей компании. Житель района пришел по предварительной записи в офис УК «СКВ СПБ» и был шокирован внешним видом встретившей его работницы. На женщине была футболка с провокационной надписью: «Специалист по общению с д********», сообщает «Осторожно, Петербург» .

Посетитель счел такой дресс-код оскорбительным и неприемлемым. Как выяснилось позже, в провокационной одежде работала не рядовая сотрудница, а сама управляющая офиса УК.

Жильцы возмутились, что руководительница позволяет себе столь неуважительное отношение к людям, которые обращаются в компанию за помощью и решением своих проблем. Ситуация быстро разлетелась по местным пабликам и вызвала широкий общественный резонанс.

Генеральный директор УК «СКВ СПБ» Игорь Степанов оперативно отреагировал на инцидент. Он заявил, что обе сотрудницы — и та, что была в скандальной футболке, и ее непосредственный руководитель — уволены. Причиной в компании назвали недопустимое поведение, грубейшее нарушение профессиональной этики и откровенное неуважение к жителям.

