Психолог Макарова объяснила поведение студента, убившего отца

«Очевидно, мы имеем дело с психопатом. Как отличить психопата от нормального человека? Очень просто. Нормальный человек не совершает аморальные поступки, потому что это несовместимо с его представлениями о норме. Психопат, если он знает способ совершить преступление и остаться безнаказанным, он либо хладнокровно, подготовившись, либо импульсивно реализует задуманное», — сказала Макарова.

Она добавила, что при этом психопат не испытывает сочувствия — то есть эмоционально не воспринимает чужие переживания. И эмпатии тоже нет — он не понимает, что чувствует другой человек.

«Психопат эгоцентричен и циничен: делает только то, что выгодно лично ему. Как правило, психопат лжив, эмоционально холоден и безответственен. Психопат может иметь признаки психического расстройства, а может и не иметь их вовсе. Он может быть талантливым бизнесменом, руководителем, политиком, актером, репортером. И до какой грани его доведут эмоциональная безучастность и непреодолимый цинизм, заранее не знает никто», — отметила психолог.

Макарова подчеркнула, что крайне важно, чтобы родители в семье развивали у ребенка навыки эмпатии. Например, показывали причинно-следственную связь между поведением одного члена семьи и реакцией других, давали почувствовать ответственность. И самое главное — собственным примером показывали, как надо относиться к людям.

В Липецкой области 18-летний студент местного технического университета больше двух месяцев готовил расправу над собственным отцом. Юноша не только сам вынашивал план убийства, но и привлек к его осуществлению лучшего друга, который согласился помочь совершить преступление.

Все произошло 22 мая около 17:00. Отец приехал за сыном в общежитие, чтобы забрать его домой. Однако сын сел в машину не один, а вместе с другом. Спустя 20 минут пути парни напали на жертву прямо в автомобиле. Отец пытался сопротивляться, но приятель студента хладнокровно выстрелил в него несколько раз из переделанного оружия, а сын добил мужчину ножом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.