Жильцы многоэтажки в центре Дмитрова на клумбу высадили картофель

Житель Дмитровского муниципального округа сообщил, что заметил в центре населенного пункта необычную клумбу рядом с многоквартирным жилым домом. Неизвестные вместо цветов на клумбу высадили картофель, соответствующее видео он опубликовал в Сети.

«Дмитров, центр города. Пока вы сажаете клумбы, люди посадили картошку возле ЖК», — сказал автор видео, комментируя находку.

Пользователи Сети с юмором отреагировали на случившееся. В комментариях они написали, что еще можно высадить огурцы и другие полезные культуры.

Одна из интернет-пользовательниц в шутку написала, что это «ход конем». По ее словам, картофельный куст сам по себе красивый. У него также эстетичные соцветия, а осенью можно будет собрать клубни и приготовить еду.

Однако нашлись и те, кому идея высадить картофель возле жилого дома не понравилась. Они утверждают, что в ближайшее время на кусты слетятся жуки-паразиты.

