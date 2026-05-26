Тело подростка нашли в реке в Салехарде

В Салехарде следователи выясняют обстоятельства гибели подростка, тело которого нашли в реке Преображенка, сообщает пресс-служба СК РФ по ЯНАО.

Правоохранители показали кадры с места происшествия. Судя по ним, происшествие произошло возле моста в городе.

После гибели подростка возбуждено уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия, а также ищут очевидцев события.

Для установления причины смерти парня проведут судебно-медицинскую экспертизу.

По данным СМИ, подросток мог упасть в реку, пока фотографировался.

