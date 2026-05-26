Юрист Хаминский разъяснил правила запуска личных дронов

Закон не запрещает использовать гражданские беспилотники для съемки, однако в ряде регионов действуют временные ограничения, введенные после начала военной операции на Украине. В закрытых зонах дроны могут быть подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

«Использование гражданских БПЛА сегодня строго регулируется. Несмотря на то, что сам факт запуска дрона законом не запрещен, в ряде регионов действуют временные ограничения и системы радиоэлектронного подавления, поэтому коптер действительно могут заглушить при попытке полета в закрытой зоне. Особенно это касается территорий рядом с аэропортами, объектами инфраструктуры и местами проведения массовых мероприятий. Покупать беспилотник впрок без понимания правил эксплуатации рискованно. Нужно иметь в виду, что обязательному учету подлежат гражданские беспилотники массой от 150 грамм до 30 кг. А аппараты тяжелее 30 кг уже требуют государственной регистрации как воздушные суда», — подчеркнул он.

По словам юриста, модели весом до 149 грамм регистрировать не нужно, однако ограничения по полетам сохраняются. За использование незарегистрированного дрона гражданам грозит штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей, а за нарушение правил использования воздушного пространства — до 50 тыс. рублей.

«Уголовная ответственность возможна уже не за сам факт отсутствия регистрации БПЛА, а за последствия. Например, если запуск дрона создал угрозу безопасности, привел к повреждению объектов или использовался в противоправных целях. С конца 2022 года российские регионы начали массово вводить ограничения на использование беспилотников. К декабрю 2023 года такие меры действовали уже в 68 субъектах РФ. В большинстве случаев запреты распространяются на все типы гражданских БПЛА независимо от их назначения и стоимости. Поэтому перед покупкой важно учитывать не только цену устройства, но и его массу, региональные ограничения на полеты и необходимость постановки на учет в Росавиации», — заключил он.

