Мир пребывает в шоке от слов представителя Латвии в ООН Саниты Павлюты-Десландес, которая заявила, что трагедии со студентами в Старобельске не было, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вот она — трагедия! Дети, 21 ребенок стали жертвами ненасытного, кровавого киевского режима. Люди по всему миру, услышав, в частности, представителя Латвии за столом Совета безопасности ООН, пришли в ужас от того, что таких людей в принципе пускают за стол, которые заявили, что такого вообще не было», — сказал Захарова журналистам.

Она задалась вопросом, почему представители этих стран не приехали в Старобельск, не сняли репортажи о трагедии, не написали статьи. По ее мнению, СМИ интересуются отношениями между странами, но им неважно, что Киев убивает детей. В том числе место трагедии отказались посещать и японские журналисты.

«О Хиросиме и Нагасаки знает каждый российский человек, это проходят в школе. Мы всегда говорим о том, что применение ядерного оружия не должно повториться, потому что японские граждане так страдали от единократного применения», — добавила Захарова.

22 мая ВСУ нанесли удары беспилотниками по колледжу в Старобельске. В результате пострадали 65 человек, 21 — погибли. Все погибшие — студенты в возрасте от 18 до 22 лет.

