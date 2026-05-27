Экс-начальника УГРО из Воронежской области задержали за давнее тройное убийство

В Воронежской области задержали бывшего начальника уголовного розыска (УГРО) и экс-топ-менеджера газовой компании Андрея Ельчанинова по подозрению в тройном убийстве, совершенном 29 лет назад. За те годы, что его не могли поймать, Ельчанинов сделал блестящую карьеру в ОВД города Губкинский, дослужившись до начальника розыска и звания подполковника, сообщает Telegram-канал «112» .

После выхода на пенсию по выслуге лет Ельчанинов ушел в крупный бизнес. И все это время, как теперь выяснилось, за ним тянулось страшное преступление.

16 июля 1997 года в Губкинском произошло убийство, которое почти 30 лет оставалось нераскрытым. В одной из квартир 7-го микрорайона нашли тела 45-летнего Валерия К., его супруги Татьяны и их пятилетнего сына Адлена. Мальчика убийца задушил, а взрослых застрелил, а затем добил ножом. Расследование затянулось на десятилетия, но в итоге правоохранители все-таки вышли на след.

Парадокс в том, что в момент совершения этого чудовищного преступления Ельчанинов уже занимал руководящую должность в местном отделе внутренних дел. Спустя годы старые улики перепроверили с помощью современных криминалистических методов. В итоге бывшего полковника задержали и предъявили обвинение в тройном убийстве.

По версии следствия, мотивом расправы над целой семьей стал банальный бытовой конфликт. Остаток своей пенсии «оборотень в погонах», как называют его теперь коллеги, проведет за решеткой.

