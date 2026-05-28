Шойгу отметил интерес африканских стран к сотрудничеству с Россией

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что со стороны стран Африки вырос интерес к сотрудничеству с Россией в сфере безопасности в связи с геополитическими событиями последнего времени.

«Интерес огромен. Он подталкивается и подогревается последними событиями. Многие страны видят, кто и как, и кого может защитить. В этой ситуации многие считали, что присутствие и наличие, скажем, военных баз на их территории, это является гарантией, что по вашей стране не будут нанесены никакие удары. На самом деле, все увидели и убедились, что это не является, и не может являться такой защитой», — сказал журналистам Шойгу на первом Международном форуме по безопасности.

По его словам, все увидели, к чему могут привести такие действия, как события в Персидском заливе — они касаются всего мира.

«Что такое для Африки дефицит продовольствия — об этом говорится каждый год, мы это видим. Это десятки миллионов человек, которые голодают. Это естественным образом повлияет на ситуацию», — отметил Шойгу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.