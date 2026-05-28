В Москве 9-летний мальчик упал с лестницы моста на велосипеде
Ребенок получил сотрясение мозга после падения у станции Яуза в Москве
На северо-востоке Москвы 9-летний школьник получил травмы, пытаясь съехать на велосипеде по лестнице надземного перехода. Ребенка госпитализировали, сообщает «Сайт MK.Ru».
Все произошло в среду днем на пешеходном мосту над железнодорожными путями возле станции Яуза.
Двое школьников катались на велосипедах и решили не спешиваться перед лестницей, посчитав, что так будет быстрее. Во время спуска один из мальчиков потерял управление и вместе с велосипедом покатился по ступенькам.
Очевидцы заметили пострадавшего и вызвали скорую помощь. Врачи доставили ребенка в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Медики диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы.
