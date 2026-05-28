Лечился в «дурке» за поджог: подробности о неудавшемся насильнике-соседе

Мама 11-летней девочки, которую пытался изнасиловать сосед в Нижегородской области, рассказала о его неадекватном состоянии и поведении, сообщает РЕН ТВ .

Ранее в подъезде дома мужчина схватил школьницу за руку, а затем попытался затащить ее в квартиру. Там он намеревался изнасиловать девочку. Ее крики услышали мама, брат и соседи и отбили школьницу.

Неадекватный сосед поселился в доме весной. Его квартира была рядом с семьей пострадавшей. Однажды на мужчину вызвали полицию за поздний шум.

Как выяснилось, некоторое время мужчина находился в учреждении для душевнобольных за поджог. При этом соседи предполагают, что у неадеквата шизофрения.

Сосед наврал девочке, что ее зовут домой, затем проследил за ребенком и напал в подъезде. Он схватил школьницу за руку и хотел затащить в свою квартиру, но семья вовремя услышала крики о помощи.

«Услышали визг в подъезде, визжала сильно. Я еще напугалась, думала, может на нее собака накинулась», — поделилась мама девочки.

Преступник своих намерений скрывать не стал. Он сейчас находится за решеткой и признается, что хотел надругаться над ребенком.

