Психбольной педофил украл 11-летнюю девочку и хотел ее изнасиловать

Житель Нижегородской области украл незнакомую 11-летнюю девочку, чтобы надругаться над ней, сообщает «112» .

Подозреваемый — житель поселка Сухобезводное Алексей Г. Он схватил школьницу за руку, а затем попытался затащить ее в квартиру. Там он намеревался изнасиловать девочку.

Ребенок начал вырываться и кричать. Крики девочки услышали мать, старший брат и соседи, они выбежали на помощь. Педофил попытался скрыться и заперся у себя в квартире. Но его удалось задержать.

Известно, что подозреваемый ранее попадал в поле зрения правоохранителей — он был судим за кражу и умышленные повреждение имущества. Также у мужчины есть психические проблемы, он нигде не работает.

Суд поместил его под стражу на время расследования.

