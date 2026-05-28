В Протвино проект «СИЛА» прошел Главгосэкспертизу

Проект мегасайенс-установки «СИЛА» в Протвино городского округа Серпухов вышел на этап Главгосэкспертизы. Почти 900 томов документации уже переданы на рассмотрение, после получения заключения начнется строительство научного центра площадью около 190 тыс. кв. м.

Через несколько лет на месте лесной просеки рядом с Протвино появится современный научный комплекс. Макет будущего центра размещен в фойе управления Института физики высоких энергий им. А. А. Логунова. В составе «СИЛЫ» предусмотрены лаборатории, жилой кампус и технические здания.

Проект включает синхротрон и рентгеновский лазер нового поколения. По словам директора института Валерия Песенко, установка позволит изучать материю на принципиально новом уровне и станет основой для развития медицины и материалов будущего.

«СИЛА» создаст около тысячи рабочих мест и превратит территорию в настоящий город в городе», — отметил Песенко.

Заместитель директора по научной работе Никита Марченков сообщил, что проектирование находится на финальной стадии. На площадке уже проведены геодезические изыскания, грунт признан пригодным для строительства. При этом к объекту предъявляются жесткие технические требования: вибрации фундамента не должны превышать долей микрометра, а температура внутри помещений будет поддерживаться с точностью до десятых долей градуса.

Марченков подчеркнул, что благодаря работе НИЦ «Курчатовский институт» и подведомственных организаций локализовано около 90% оборудования, которое разместят в комплексе.

Проект реализуется по инициативе президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука. В Протвино также планируют создать установки «Луч-70» и «Луч ТИП-ИОН». Первая позволит начать лечение онкологических заболеваний методом ионно-лучевой терапии и станет первой в России и пятнадцатой в мире, вторая — тиражировать технологию в крупных городах.

Отдельное внимание уделяют подготовке кадров. Достигнута договоренность о создании филиала МИФИ в Протвино, а также образовательного центра для одаренных детей. Его разместят в бывшем здании управления института на улице Победы и частично в здании бывшего профилактория. Проектирование завершится к 2027 году, подрядчик уже определен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.