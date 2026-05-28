Медведь задрал охотника в лесу в Томской области

Следователи устанавливают обстоятельства нападения медведя на мужчину в Томской области, пострадавший погиб, сообщается на сайте регионального главка СК РФ.

Организована процессуальная проверка по факту смерти 52-летнего мужчины в лесном массиве Тегульдетского района.

Предварительно, 27 мая мужчина был в лесу, чтобы поохотиться. Там на него напал медведь. От полученных травм пострадавший скончался на месте ЧП.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному делу назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на лесной дороге в Японии российский турист совершал восхождение на гору Муцуиси, когда на него набросился агрессивный медведь. Хищник растерзал мужчине лицо и руки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.