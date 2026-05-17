Агрессивный медведь растерзал русского туриста в горах Японии

В воскресенье на лесной дороге турист совершал восхождение на гору Муцуиси, когда на него набросился агрессивный медведь, сообщает SHOT .

Хищник растерзал жертве лицо и руки. А после нападения зверь скрылся.

Путешественник смог позвонить в экстренные службы. Раненого россиянина доставили в больницу на вертолете. Угрозы для его жизни нет. У туриста не было с собой средств для отпугивания медведей.

По информации Токийского управления полиции, на мужчину набросился взрослый гималайский медведь. Администрация Окутамы и охотничья ассоциация провели патрулирование территории в районе нападения, а также специалисты установили ловушку для хищника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.