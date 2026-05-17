Почти нулевая видимость: сильный пожар полыхает на востоке Москвы

сегодня в 16:17

Пожар произошел на строительной площадке возле Северо-Восточной хорды в Москве

Краски вспыхнули на строительной площадке возле Северо-Восточной хорды в Москве, там произошел крупный пожар, сообщает РЕН ТВ .

Возгорание произошло на территории стройки. По предварительным сведениям, там горят бытовки и склады с отделочными материалами.

К месту ЧП уже направились пожарные. Обстоятельства и причины инцидента уточняются.

Как сообщает Baza, огонь охватил площадь около 200 кв. м.

Столб черного дыма виден издалека. Водители, которые едут по мосту на Амурской улице, жалуются на почти нулевую видимость.

