Пожарный поезд направлен для тушения крупного возгорания на востоке Москвы
Фото - © Виталий Аньков/РИА Новости
Для помощи в ликвидации крупного возгорания на Амурской улице в столице направили пожарный поезд, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
В составе поезда помещается 160 тонн воды и 3,5 тонны пенообразователя.
Угрозы объектам железнодорожной инфраструктуры из-за ЧП нет.
В воскресенье днем произошло крупное возгорание на стройплощадке на Амурской улице вблизи Северо-Восточной хорды. По предварительным данным, там горят бытовки и склады с отделочными материалами.
В результате ЧП дорожное движение по СВХ перекрыто в обе стороны.
