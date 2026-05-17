сегодня в 17:14

Пожарный поезд направлен для тушения крупного возгорания на востоке Москвы

Для помощи в ликвидации крупного возгорания на Амурской улице в столице направили пожарный поезд, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В составе поезда помещается 160 тонн воды и 3,5 тонны пенообразователя.

Угрозы объектам железнодорожной инфраструктуры из-за ЧП нет.

В воскресенье днем произошло крупное возгорание на стройплощадке на Амурской улице вблизи Северо-Восточной хорды. По предварительным данным, там горят бытовки и склады с отделочными материалами.

В результате ЧП дорожное движение по СВХ перекрыто в обе стороны.

