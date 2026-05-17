Движение транспорта перекрыли на СВХ из-за сильного пожара на востоке Москвы
Фото - © Telegram-канал SHOT
Движение транспорта временно перекрыли на участке Северо-Восточной хорды (СВХ) из-за сильного пожара на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Так, дорожное движение по СВХ перекрыто в обе стороны. На месте работают городские оперативные службы.
Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.
Ранее краски вспыхнули на строительной площадке возле Северо-Восточной хорды на востоке Москвы. Предварительно, горят бытовки и склады с отделочными материалами. Информация о пострадавших уточняется.
