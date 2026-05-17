Перекрытая эстакада СВХ в Москве прогнулась из-за пожара

В воскресенье днем произошло крупное возгорание на стройплощадке под эстакадой СВХ на Амурской улице. По предварительным данным, горит склад лакокрасочных материалов. В результате ЧП дорожное движение по СВХ перекрыто в обе стороны.

На месте ЧП работают городские оперативные службы. К настоящему моменту информации о погибших и пострадавших нет.

В августе 2002 года похожий пожар «прогнул» фрагмент ТТК в районе спорткомплекса «Лужники». В результате происшествия дорожное движение было приостановлено на несколько дней.

