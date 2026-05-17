Тела убитых мужчины и женщины нашли в квартире на северо-востоке Москвы
Фото - © Евгений Кашпирев / Фотобанк Лори
Тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти обнаружили в квартире многоэтажки на северо-востоке Москвы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Трупы нашли в жилом доме на улице Корнейчука. На место происшествия выехали столичные следователи.
По предварительным данным, квартира неблагополучная. Двойному убийству предшествовало чрезмерное распитие спиртных напитков.
Ранее стало известно, что в Свердловской области пара насиловала и истязала инвалидов. Суд признал их виновными и приговорил к 33 годам колонии на двоих.
