сегодня в 18:26

Пожар под эстакадой СВХ на востоке Москвы ликвидирован

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание под Северо-Восточной хордой (СВХ) на востоке Москвы, сообщает ТАСС .

Общая площадь пожара составила 300 кв. метров.

В воскресенье днем произошло крупное возгорание на стройплощадке под эстакадой СВХ на Амурской улице. Предварительно, загорелся склад лакокрасочных материалов. В результате ЧП дорожное движение по СВХ перекрыто в обе стороны. Из-за воздействия пламени прогнулся пролет перекрытой эстакады СВХ.

Кроме того, для помощи в ликвидации крупного возгорания на Амурской улице в столице направили пожарный поезд.

На месте ЧП работают городские оперативные службы. К настоящему моменту информации о погибших и пострадавших нет.

