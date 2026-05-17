Пожар произошел в Новой Москве рядом с крематорием
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В Коммунарке в Новой Москве прохожие и водители заметили дым с улицы Адмирала Корнилова, сообщает «Осторожно, Москва».
Рядом с местом ЧП находится Хованский крематорий.
Сведения о причинах произошедшего и пострадавших в пожаре уточняется.
Также в воскресенье днем произошло крупное возгорание на стройплощадке на Амурской улице вблизи Северо-Восточной хорды. Часть моста трассы просела из-за возгорания. Пожар уже потушили.
