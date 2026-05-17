Сотни семей обвинили звезду фильма «Околофутбола» Ерлыкова в мошенничестве

Российского актера Павла Ерлыкова, который стал известен после фильма «Околофутбола», обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Mash .

Как рассказали пострадавшие, артист взял свыше 72 млн рублей на поездку на театральный фестиваль LT China 2026 для детей клиентов, но ребят в столицу Китая не отвез.

Ерлыков руководит компанией «ЛТ Фест» (инициатор фест-движения «Лаборатория творчества»). Фирма сотрудничала с проектами, которые реализуются при поддержке Минкультуры РФ. Недавно актер объявил, что готов вывезти лучшие детские театральные коллективы в Пекин. После этого родители 1,3 тыс. детей отдали ему по 180 тыс. рублей за ребенка, чтобы юные артисты выехали за границу.

В итоге в Пекин не улетели от 400 до 650 участников. Сумма ущерба составила от 72 до 117 млн рублей.

Родители потребовали вернуть потраченные деньги, но этого сделано не было. Теперь пострадавшие начали массово обращаться в полицию и Роспотребнадзор. Они заявляют о том, что Ерлыков не выполнил взятых на себя обязательств, а также не возвращает деньги.

Актер подчеркнул, что за организацию авиаперевозок компания ранее не бралась, а в этот раз решились, потому что планировали сделать для всех одинаковую и понятную стоимость авиабилетов.

«Боялись, что фестиваль просто начнет разваливаться еще до вылета, именно поэтому решили работать через чартерную программу», — добавил Ерлыков.

