Бультерьер разорвал лицо 12-летней девочке в Нижнекамске

Инцидент произошел на улице Юности в Нижнекамске. Собака напала на девочку во время прогулки. По словам местных жителей, подруги пострадавшей звали взрослых на помощь, но никто не пришел. Хозяин забрал пса, лишь когда он закончил расправу — оторвал девочке ухо и искусал лицо.

Пострадавшего подростка госпитализировали в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Правоохранители нашли владельца бультерьера и человека, который его выгуливал.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.