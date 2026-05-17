«Я тебе очки разобью»: в волгоградском автобусе произошел конфликт из-за собаки

Конфликт из-за собаки произошел в одном из автобусов в Волгограде. Хозяйка животного недружелюбно отзывалась о женщине, которая «нечаянно» задела питомца, а затем и вовсе грозилась разбить очки женщине, сообщает V1.RU .

По словам очевидца, бурная ссора произошла в автобусе № 55. Мужчина снял конфликт на видео.

«Вы так ногу выдвигаете и на нее (собаку-ред.) наступаете», — говорит хозяйка пса. Разобрать ответ женщины не получается, однако реакция владелицы получается агрессивной: «Я тебе сейчас очки разобью, поняла?».

Затем автор видео встает на защиту женщины, призывая владелицу собаки не хамить пассажирке, которая ей «в матери годится», но та категорически отказывается. Кроме того, агрессивная пассажирка грозится разбить очки и автору ролика.

Далее к спору подключаются другие пассажиры, которые ранее не вмешивались. Они просят женщину с собакой успокоиться, иначе они сообщат об этом водителю и вызовут полицию. На этом запись видео обрывается.

