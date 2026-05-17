Стало слишком много хищниц: отлов акул начали в туристических зонах Египта

В Египте начали отлавливать акул, которые приплывают близко к местам отдыха туристов, так как количество хищников резко выросло с открытием сезона, сообщает SHOT .

Так, акул стали все чаще видеть около берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Они приплывают туда из-за косяков рыб, которые находятся на мелководье.

По требованиям египетских властей теперь в каждом отеле обязательно должен быть квалифицированный спасатель, а вдоль берега дежурят моторные лодки. Еще от персонала требуют владеть навыками оказания первой помощи.

Недавно акула приплыла в туристический район Эль-Кусейр, где любят отдыхать российские путешественники. Из-за хищницы временно закрыли пляжи. Рыбу поймали и убили. Власти считают, что такой поход необходим, потому что ранее там же весь день плавала тигровая акула, которая не хотела уходить из этой области сама.

Подобные меры возмутили российских туристов, ведь раньше в Египте акул ловили и отпускали подальше от берега.

