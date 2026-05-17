Сахарная кома: в США спасли медведя, съевшего 18 кг мороженого в магазине

В США медведь впал в сахарную кому, съев 18 кг мороженого в магазине

В Соединенных Штатах медведь пробрался в магазин, съел 18 кг мороженого и потерял сознание. Открывшие утром торговую точку сотрудники решили, что косолапый мертв, сообщает StoryTime .

В основном хищник ел ванильные рожки. После сладкого пиршества медведь рухнул рядом с морозильной камерой.

Сотрудники службы охраны дикой природы доставили медведя в ветеринарную клинику. Выяснилось, что он жив, но находится в тяжелом состоянии: у него резко упало давление, замедлилось дыхание, организм фактически отключился из-за сочетания сахарного шока, холода и переедания. Специалисты клиники диагностировали у медведя сахарную кому.

Косолапый сладкоежка двое суток находился под наблюдением специалистов. Затем он пришел в себе, но был вялым, липким от сладкой глазури и все еще облизывал остатки ванили с лапы. После полного восстановления медведя вернут в естественную среду обитания.

Владельцы магазина решили не обращаться в страховую компанию для возмещения убытков, а превратили инцидент в маркетинговую акцию. Они создали новый вкус мороженого, который назвали в честь воришки (Bearly Awake), и оформили витрину плакатами о случившемся. Состав нового сорта держится в тайне, однако владельцы утверждают, что он будет вызывать у потребителей меньше негативных реакций, чем у медведя.

