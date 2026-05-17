Прокуратура контролирует установление причин сильного пожара на востоке Москвы

Прокуратура держит на контроле установление причин возгорания на строительной площадке на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

В воскресенье днем произошло крупное возгорание на стройплощадке на Амурской улице вблизи Северо-Восточной хорды. По предварительным данным, там горят бытовки и склады с отделочными материалами. В результате ЧП дорожное движение по СВХ перекрыто в обе стороны.

На месте происшествия работают городские оперативные службы. К настоящему моменту информации о погибших и пострадавших нет.

Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление причин возгорания и ход процессуальной проверки, проводимой по факту происшествия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.