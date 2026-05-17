В Североморске девушка порвала паспорт мужа, пытаясь сохранить брак

Молодой человек хотел подать на развод и об этом уведомил супругу. Но девушка не согласилась с его решением, после чего у них начался конфликт.

Пьяная девушка вырвала из паспорта супруга страницу с информацией о браке. Она надеялась таким образом отговорить его от развода.

В ответ молодой человек подал заявление о хищении и умышленной порче официальных документов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Девушка признала свою вину в произошедшем.

