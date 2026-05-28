Специалисты Подмосковья контролируют благоустройство двора в Мариуполе

сегодня в 16:40

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта Московской области контролируют комплексное благоустройство двора на улице Кронштадтской в Приморском районе Мариуполя. Ежедневно эксперты проверяют качество и соблюдение технологий работ, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На придомовой территории продолжается комплексное благоустройство. Сейчас подрядчик снимает плодородный слой почвы, чтобы подготовить основание под твердые покрытия и озеленение. Параллельно ведется планировка участка и устройство корыта под дорожки и парковочные карманы.

Все этапы работ контролируют специалисты управления технического надзора капитального ремонта Московской области, подведомственного министерству ЖКХ региона. Эксперты ежедневно выезжают на объект и оценивают качество выполнения и соблюдение строительных технологий.

«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

После завершения асфальтирования и установки бордюров на территории восстановят газоны и высадят новые насаждения. Это позволит создать комфортную среду для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.