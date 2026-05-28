В Щелковском округе продолжается голосование за объекты благоустройства

В Щелковском округе Подмосковья продолжается голосование за объекты благоустройства на 2027 год. Лидером стал угол у памятника погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Краснознаменский, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Шестое всероссийское онлайн-голосование за территории для благоустройства продлится до 12 июня. Жителям округа предложено пять площадок. С начала голосования свой выбор сделали более 465 тыс. человек.

Больше всего голосов — 13,6 тыс. — набрал угол у памятника погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Краснознаменский. Почти 1 тыс. жителей поддержали благоустройство набережной Юности на улице Заречной, д. 8, корп. 2. Сквер на улице Талсинской, д. 3 получил 700 голосов. Угол Жегаловской у домов 27 и 29 и площадь Ленина перед ЗАГСом в сумме набрали 680 голосов.

В Московской области в этом году в голосовании участвует 281 территория из 56 округов. В каждом муниципалитете определят одного победителя, после чего работы начнутся в 2027 году. Проект реализуют по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.