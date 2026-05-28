Николас Кейдж официально сменил имя после 60 лет

Американский актер Николас Кейдж официально сменил имя и отказался от фамилии Коппола, чтобы не ассоциироваться с дядей Фрэнсисом Фордом Копполой, сообщает kp.ru .

Артист, известный зрителям как Николас Кейдж, юридически закрепил имя, под которым много лет работал в кино. При рождении он носил имя Николас Ким Коппола, однако в начале карьеры решил дистанцироваться от знаменитой семьи.

Об этом сообщила испанская газета El Pais.

«Николасу Кейджу потребовалось более шести десятилетий, чтобы официально сменить имя. Актер, сыгравший в фильме „Лунный свет“, которому 7 января исполнилось 62 года, рассказал, что наконец-то перестал быть Николасом Кимом Копполой, своим именем при рождении», — говорится в публикации.

По словам актера, лучше быть главой своей семьи, чем «клоунским кузеном» на задворках чужой, поэтому он решил принять вызов и окончательно стать Кейджем.

Ранее Кейдж рассказывал, что на роль серийного убийцы его вдохновило пугающее воспоминание из детства. Образ маньяка в фильме «Собиратель душ» был навеян косметическими процедурами, которые проводила его мать Джой Вогельсанг.

