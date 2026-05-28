Более 6,6 тыс жителей Шатуры проголосовали за объекты благоустройства

Более 6,6 тыс. жителей городского округа Шатура приняли участие в голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в Подмосковье свои голоса уже отдали свыше 465 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В этом году на голосование от Шатуры вынесли 17 территорий, в том числе Студенческий сквер в Рошале, парк в поселке Бакшеево и центральную площадь в селе Пышлицы. Сейчас в округе лидирует сквер на проспекте Борзова 4/34, который набрал около 2 тыс. голосов.

На втором месте находится пляж озера «Юбилейное» с почти 1 тыс. голосов. Третью позицию занимает парк «Юбилейный», за который проголосовали около 900 человек.

Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет, выбрав одну из предложенных территорий на портале госуслуг. Работы на объекте-победителе начнут в следующем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В прошлом году в Шатуре победила пешеходная зона вдоль проспекта Ильича 63–59, за которую проголосовали 6 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал «Госуслуги», соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.