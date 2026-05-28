В Подмосковье оштрафовали нарушителей за незаконный сброс отходов

Нарушителей правил обращения с отходами привлекли к административной ответственности в пяти муниципалитетах Подмосковья. Факты незаконного размещения мусора выявили сотрудники полиции, после чего материалы передали в региональное ведомство для назначения наказания, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Постановления о назначении штрафов вынесены по фактам нарушений в Шаховской, Красногорске, деревне Крюково Одинцовского округа, Лотошине и деревне Притыкино Рузского округа. Во всех случаях речь шла о незаконном размещении отходов.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в Притыкине гражданин пытался утилизировать мусор путем сжигания.

«Как следует из протоколов, в ходе незаконного размещения отходов были задержаны нарушители в Шаховской, Красногорске, деревне Крюково Одинцовского округа, в Лотошине и деревне Притыкино Рузского округа», — рассказал Фирсов.

По факту свалки в деревне Крюково специалисты провели обследование территории с привлечением лаборатории и отобрали пробы отходов для анализа. Дальнейшие решения по ситуации в Одинцовском округе примут после получения результатов исследований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.