Система-112 напомнила жителям Подмосковья правила в грибной сезон

Система-112 Московской области напомнила жителям региона о правилах безопасности при походах в лес в летний грибной сезон. Операторы используют функцию геопозиционирования для поиска заблудившихся и передачи данных экстренным службам, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С наступлением лета в Подмосковье увеличивается число обращений, связанных с происшествиями в лесах. Жители отправляются за грибами и ягодами, однако даже знакомая местность может быть опасной.

Для поиска заблудившихся операторы применяют функцию геопозиционирования. Заявителю направляют СМС со специальной ссылкой. После перехода по ней специалист видит координаты человека на интерактивной карте и передает информацию экстренным службам. С начала текущего грибного сезона этот механизм уже неоднократно помогал сокращать время поисков.

Спасатели рекомендуют брать в лес полностью заряженный мобильный телефон, надевать яркую одежду, иметь при себе воду и необходимые лекарства. Также важно заранее сообщить родственникам предполагаемый маршрут и время возвращения.

Если человек понял, что заблудился, не следует паниковать и пытаться самостоятельно искать дорогу. Нужно оставаться на месте, экономить заряд телефона и звонить по номеру 112. Своевременное обращение за помощью повышает шансы на быстрое завершение поисков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.