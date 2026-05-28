В Подмосковье 142 здоровых ребенка родились у женщин с ВИЧ

Женщины с положительным ВИЧ-статусом в Подмосковье могут родить здоровых детей при условии своевременного лечения и наблюдения. Современная антиретровирусная терапия позволяет свести к минимуму риск передачи вируса от матери к ребенку.

«Современная терапия позволяет женщинам с вирусом иммунодефицита человека стать мамами здоровых малышей, сводя к минимуму риск передачи вируса от матери к ребенку. Благодаря совместной работе врачей Центра СПИД и акушерской службы региона беременные пациентки с ВИЧ обеспечиваются необходимыми препаратами, а также наблюдаются на всех этапах беременности и после родов. С начала года в Подмосковье пациентки с ВИЧ родили 142 здоровых ребенка», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Врачи Центра СПИД наблюдают ребенка до 1,5 лет — до снятия диагноза. Если у малыша выявляют ВИЧ-инфекцию, диагноз устанавливают и лечение начинают в первые две недели жизни. Медицинская помощь предоставляется бесплатно.

Пройти бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, в кабинетах анонимного тестирования и консультирования или в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Подробная информация для беременных и молодых родителей размещена на сайте https://hivmo.ru.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.