В Подмосковье более 600 школьников прошли уроки электробезопасности

В школах пяти городов Подмосковья с марта по май прошли уроки «Электричество — не игрушка!», их посетили более 600 учеников. Занятия организовали специалисты «Мособлэнерго» в Домодедове, Электростали, Ивантеевке, Дрезне и Егорьевске, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Весенний сезон уроков электробезопасности охватил гимназию № 5 в Домодедове, школы № 5 в Электростали, № 2 в Ивантеевке, № 1 в Дрезне и № 4 в Егорьевске. Занятия прошли для учеников с 3 по 9 классы. Детям рассказали о потенциальных рисках при обращении с электричеством, правилах поведения рядом с линиями электропередачи и подстанциями, а также о безопасном использовании бытовых приборов.

В Электростали и Ивантеевке школьникам показали наглядные опыты с электрическим разрядом и провели мастер-классы по применению средств индивидуальной защиты. В Дрезне и Егорьевске старшеклассникам объяснили, как электроэнергия поступает от электростанции в дома, и напомнили порядок действий при обнаружении оборванного провода и номера экстренных служб. По итогам занятий участникам вручили памятные сувениры.

«Самое важное в работе энергетиков — чтобы ни один ребенок не пострадал от неосторожного обращения с электричеством. Поэтому уроки «Электричество — не игрушка!» являются не менее значимыми, чем ремонт сетей и ввод мощностей», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Серии уроков специалисты «Мособлэнерго» проводят с 2014 года. За это время занятия по электробезопасности посетили более 25 тысяч школьников региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.