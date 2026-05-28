Благоустройство 10 дворовых территорий проведут в Балашихе в 2026 году

Благоустройство дворовых территорий в Балашихе проводят в рамках Народной программы партии Единой России. Работы уже стартовали на улице Рождественской и в ЖК «Алексеевская роща», передает пресс-служба партии.

Во дворе на улице Рождественской модернизируют детскую игровую площадку, оборудуют тротуары, положат асфальтовое покрытие, установят систему видеонаблюдения «Безопасный регион».

«Мы с жителями еще в прошлом году проводили много встреч. Провели общее собрание собственников, на котором они проголосовали за проведение благоустройства. Согласовали схему расположения всего, все виды работ. Во второй половине мая мы приступили к этим работам. Планируем полностью завершить общую работу с асфальтом в середине июня. Детскую площадку мы с жителями обсудили, все малые архитектурные формы заказаны, заводы изготавливаются. До конца июля планируем также разместить все детские площадки», — рассказал заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин.

Обновление дворовых территорий округа ведется по наказам жителей Балашихи. Именно они указывают, где в первую очередь необходимо провести работы.

«У меня двое детей, новая площадка нам очень необходима. Мы вместе с жителями обращались, просили о благоустройстве. Нас услышали. Провели голосование на портале Госуслуг и теперь у нас будет новый двор», — сказала жительница дома на улице Рождественской Екатерина Волгина.

Работы по обновлению придомовой территории стартовали и в ЖК «Алексеевская роща». В жилом комплексе 3 дворовые территории — одна была благоустроена в прошлом году. Сейчас ведется модернизация еще одного пространства. В 2027 году также планируют обновить третий двор.

В настоящее время продолжается сбор инициатив от граждан для формирования обновленной Народной программы партии. Сбор предложений идет на платформе естьрезультат.рф, где каждый может оставить идею по образованию, здравоохранению, ЖКХ, промышленности, культуре, экологии и другим направлениям. Также предложить свой наказ можно по телефону горячей линии: 8‑800‑200‑89‑50 (звонок бесплатный), в общественной приемной Единой России по адресу: ул. Парковая, д. 7. Телефон для предварительной записи: 8 (985) 193-64-03, а также на 24 мобильных пунктах, расположенных по всему городу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.