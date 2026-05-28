Межзвездная комета 3I/ATLAS могла занести жизнь в Солнечную систему
Фото - © International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist/Wikipedia.org
Профессор естественных наук Гарвардского университета Ави Леб высказал гипотезу, что межзвездный объект 3I/ATLAS мог переносить строительные органические блоки по своему пути, тем самым потенциально занеся жизнь в Солнечную систему, сообщает журнал Naked Science.
Астрофизик предположил, что комета 3I/ATLAS могла быть создана с целью «засева» планет наподобие Земли. По мнению ученого, внеземные микроорганизмы могут пережить межзвездное путешествие внутри ледяных резервуаров кометы и активизироваться при приближении к другим планетам.
Процессор сравнил процесс с одуванчиком, разбрасывающим семена, которые после уносятся ветром к плодородной почве. И, опять же, несколько раз упоминает про «панспермию» — как раз гипотезу переноса жизни через космическое пространство с одного тела на другое.
По мнению Леба, подобные идеи должны подтолкнуть человечество к активному изучению межзвездных объектов вроде 3I/ATLAS.
