Межзвездная комета 3I/ATLAS могла занести жизнь в Солнечную систему

Профессор естественных наук Гарвардского университета Ави Леб высказал гипотезу, что межзвездный объект 3I/ATLAS мог переносить строительные органические блоки по своему пути, тем самым потенциально занеся жизнь в Солнечную систему, сообщает журнал Naked Science .

Астрофизик предположил, что комета 3I/ATLAS могла быть создана с целью «засева» планет наподобие Земли. По мнению ученого, внеземные микроорганизмы могут пережить межзвездное путешествие внутри ледяных резервуаров кометы и активизироваться при приближении к другим планетам.

Процессор сравнил процесс с одуванчиком, разбрасывающим семена, которые после уносятся ветром к плодородной почве. И, опять же, несколько раз упоминает про «панспермию» — как раз гипотезу переноса жизни через космическое пространство с одного тела на другое.

По мнению Леба, подобные идеи должны подтолкнуть человечество к активному изучению межзвездных объектов вроде 3I/ATLAS.

